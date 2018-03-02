مقتل شخصين في إطلاق نار بجامعة ميتشجان الأمريكية

كتب - هشام عبد الخالق:

أفادت تقارير إعلامية بمقتل شخصين في مسكن الطلاب الخاص بجامعة وسط ميتشجان، وعدم القبض على مطلق النار حتى اللحظة.

وذكر موقع "نيويورك ديلي نيوز"، أنه تم إرسال مكالمة مسجلة للطلاب تقول إن الشرطة تستجيب لإطلاق النار في سكن الطلبة بماونت بليزانت، بولاية ميتشجان الأمريكية، طبقًا لما ذكرته شبكة ABC نيوز الأمريكية.

وقالت الشرطة، إن تم إطلاق النار على شخصين وأدى ذلك لوفاتهما على الفور.

وأفادت تقارير شرطية، بأن مطلق النار يبلغ من العمر 19 عامًا، ويرتدي بنطلون جينز أصفر، وغطاء رأس أزرق.

وطالبت الشرطة الطلاب بالاحتماء بأي مأوى، قائلة إن المشتبه به يُعد "مسلحًا وخطرًا"، وسيتم مشاركة أي معلومات فور توفرها.

يُذكر أن مدرسة ثانوية بولاية فلوريدا، شهدت قبل أسبوعين، واقعة إطلاق نار راح ضحيتها 17 شخصًا.