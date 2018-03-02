فرنسا: كل الخيارات مطروحة للرد على الرسوم الأمريكية على الصلب

باريس - (د ب أ)

قال وزير الاقتصاد الفرنسي "برونو لومير" اليوم الجمعة إن "كل الخيارات مطروحة على المائدة" لرد الاتحاد الأوروبي على الرسوم التي قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على واردات الصلب والألومنيوم.

وقال "لومير" إنه سيجري اتصالات مع نظيريه في ألمانيا وبريطانيا لمناقشة الردود المحتملة بما في ذلك تقديم شكوى إلى منظمة التجارة الأمريكية أو فرض إجراءات مضادة على الصادرات الأمريكية إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الوزير الفرنسي أن قطاعي الصلب والألومنيوم كانا يواجهان ممارسات تجارية غير عادلة من جانب عدد من الدول بما في ذلك الدعم الحكومي والإغراق، لكن لا يمكن مطالبة أوروبا بدفع ثمن هذه الممارسات.

وقال إنه على أوروبا والولايات المتحدة إيجاد طريقة مشتركة للتعامل مع هذه المشكلة في حين أن "أي حرب تجارية بين أوروبا والولايات المتحدة ستؤدي فقط إلى خسارة الجميع".

يأتي ذلك فيما قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي سيتحرك على 3 محاور لمواجهة الرسوم التي قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم. وتشمل المحاور الأوروبية اتخاذ إجراءات مضادة للرد على الإدارة الأمريكية، واتخاذ إجراءات وقائية لمنع زيادة واردات الاتحاد الأوروبي من الصلب والألومنيوم ثم اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية.