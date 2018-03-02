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مسئول أممي: ما يحدث فى الغوطة الشرقية "جرائم محتملة ضد الانسانية"

05:56 م الجمعة 02 مارس 2018
مسئول أممي: ما يحدث فى الغوطة الشرقية "جرائم محتملة ضد الانسانية"

مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد

جنيف - (د ب أ)

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين، اليوم الجمعة، إن هجمات قوات الحكومة السورية على مئات الالاف من السوريين المحاصرين في الغوطة الشرقية، قد تصل إلى مصاف أسوأ أنواع انتهاكات حقوق الإنسان.

وأضاف الحسين أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف:" ما نراه في الغوطة الشرقية، وفي أماكن أخرى في سوريا، قد تكون جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية".

وقال المفوض الأممي إن المتهمين لن يفلتوا من العدالة بسبب الانتهاكات التي ارتكبت في المنطقة، التي يسيطر عليها المتمردون المحاصرون خارج دمشق، مستشهدا بالحكم الأخير الصادر بحق الجنرال الصربي راتكو ملاديتش.

واستطرد الحسين: "قد تكون عجلات العدالة بطيئة، لكنها تطحن".

 

الأمم المتحدة حقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين الغوطة الشرقية جنيف

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