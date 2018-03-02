ماي تتعهد بحماية أيرلندا الشمالية في بريكست وترفض اتحادًا جمركيًا

لندن (د ب أ)

تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الجمعة، بحماية عملية السلام الهشة في أيرلندا الشمالية، في أي اتفاق بشأن رحيل المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، مستبعدة أي اتحاد جمركي فيما بعد مفاوضات المغادرة المعروفة باسم "بريكست".

وقالت ماي في خطبة تحدد خططها فيما يتعلق بمفاوضات بريكست إن اتفاق الجمعة العظيمة لأيرلندا الشمالية عام 1998 الذي يشكل جزءا من أساس عملية السلام هو "إنجاز يجب علينا كلنا أن نفخر به ونصونه".

وقالت إن بريكست تفرض "تحديات خاصة للغاية" بالنسبة لأيرلندا الشمالية التي ستغادر الاتحاد الأوروبي مع بقية أجزاء المملكة المتحدة، وأيرلندا التي ستظل دولة عضوا بالاتحاد الأوروبي.

واستبعدت ماي مجددا إقامة حدود صارمة بعد بريكست لكنها حذرت من أنه "سيكون من غير المقبول كسر السوق المشتركة الخاصة ببريطانيا عبر خلق حدود عند البحر الأيرلندي".

واقترحت نموذجين محتملين للتجارة "بلا أي عوائق" عبر الحدود الأيرلندية، قائلة إن مزايا كلا الخيارين "غير ممكنة في اتحاد جمركي".