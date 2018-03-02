تيلرسون يعتزم القيام بجولة أفريقية تشمل 5 دول

واشنطن (د ب أ) :

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، أن وزير الخارجية ريكس تلرسون سيقوم بجولة أفريقية تشمل خمس دول خلال الفترة من 6 إلى 13 مارس، في أول زيارة له للقارة لإجراء محادثات مع زعماء أفارقة.

وقالت الوزارة إن جولة تيلرسون ستشمل كلا من تشاد وجيبوتى وإثيوبيا وكينيا ونيجيريا، حيث ستركز المحادثات على العمل من أجل "مكافحة الإرهاب وتعزيز السلام والأمن وتعزيز الحكم الرشيد وتحفيز التجارة والاستثمارات بشكل يعود بالنفع على الجانبين".

كما سيعقد تيلرسون اجتماعات مع موظفين بالسفارة الأمريكية ومسؤولين بالاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا التي تستضيف مقر الاتحاد.

وتأتي الزيارة بعد أكثر من شهر من حالة غضب تسبب فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبعض القادة الأفارقة لقوله خلال اجتماع في البيت الأبيض إنه لا يريد الهجرة من "دول قذرة" بما فيها الدول الأفريقية.

وطالب الاتحاد الأفريقي في ذلك الوقت باعتذار.