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أمريكا: تصريح بوتين عن الصواريخ يظهر انتهاكه لالتزامات تعاهدية

12:26 ص الجمعة 02 مارس 2018
أمريكا: تصريح بوتين عن الصواريخ يظهر انتهاكه لالتزامات تعاهدية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

واشنطن (د ب أ)

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد ما كانت تعرفه الولايات المتحدة منذ فترة طويلة عن قدراته الصاروخية، عندما كشف عن صواريخ جديدة بالترسانة النووية الروسية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت إن "روسيا تطور أسلحة تهدد الاستقرار لأكثر من عقد من الزمن، في انتهاك مباشر لالتزاماتها التعاهدية".

ونفت نويرت زعم روسيا أن مراجعة السياسة النووية الأمريكية دفعت روسيا الى تطوير الأسلحة، مضيفة أنها تعتقد أن الولايات المتحدة متمسكة بالتزاماتها التعاهدية.

وأشارت نويرت إلى أنه مع اقتراب الانتخابات (في روسيا)، يقوم بوتين "بإشغال الجمهور إلى حد ما" عندما قام بتشغيل مقطع مصور يظهر فيه تلك الصواريخ.

وزارة الخارجية الأمريكية فلاديمير بوتين الولايات المتحدة الترسانة النووية الروسية

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