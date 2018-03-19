مبعوث كردي: المجتمع الدولي "يتفرج" على جرائم الحرب التركية في سوريا

باريس - (أ ف ب):

اتهم مبعوث كردي، الإثنين، المجتمع الدولي بلعب دور "المتفرج" على جرائم الحرب التي ترتكبها القوات التركية خلال العملية العسكرية التي تشنها أنقرة ضد الأكراد في شمال سوريا.

واتهم ممثل الاتحاد الديموقراطي الكردي في فرنسا، خالد عيسى، "القوى الأجنبية بالتخلي عن الأكراد في القتال ضد تنظيم داعش".

وقال عيسى إن "هناك مسؤولية أخلاقية تقع على المجتمع الدولي في مواجهة اعتداء غير مبرر وغير قانوني"، في إشارة للعملية العسكرية التركية على عفرين الجيب الكردي السابق في شمال سوريا.

وتابع عيسى ممثل الاتحاد الذي يدير مناطق تحت سيطرة الأكراد في شمال سوريا، أن "ما يحدث في عفرين تطهير عرقي والقوى الكبرى تتفرج".

وحذر أردوغان من إمكانية ذهابه أبعد من ذلك وتنفيذ عملية ضد الأكراد داخل الأراضي العراقية.

وقال عيسى: "نحن محبطون لرؤية أن المقاتلين أنفسهم الذين حاربوا بشجاعة داعش يتركون تحت رحمة الجيش التركي المتحالف مع المتشددين".

وتعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، بتوسيع العملية التركية في سوريا إلى مناطق أخرى خاضعة لسيطرة الأكراد وصولًا إلى الحدود العراقية، غداة إخراج فصائل موالية لأنقرة القوات الكردية من عفرين.

والأسبوع الفائت، دان وزير الخارجية الفرنسي جان-ايف لو دريان التدخل التركي في سوريا بأشد العبارات معتبرا أن المخاوف الأمنية لدى أنقرة "لا تبرر مطلقا" حجم هجومها على عفرين.