ترامب يعلن برنامجا لتطبيق عقوبة الإعدام على تجار المخدرات

مانشستر(أمريكا) - (د ب أ)

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، برنامجا لتطبيق عقوبة الإعدام على كبار تجار المخدرات في بلاده وذلك لمواجهة تفشي وباء المخدرات في أمريكا.

وخلال تقديمه لبرنامج للحكومة الأمريكية لمكافحة المخدرات، قال ترامب اليوم الاثنين في مدينة مانشستر (بولاية نيوهامفشاير):" وزارة العدل سوف تفرض عقوبات أشد صرامة كثيرا بحق التجار".

وأضاف ترامب أن عقوبة الإعدام ستطبق على التجار الكبار، وقال:" إذا لم نواجه تجار المخدرات بصرامة، فإننا نرتكب شيئا خطأ".

وتابع ترامب أن دولا أخرى من التي تطبق عقوبة الإعدام، قالت له إنها ليس لديها مشاكل مع المخدرات " وربما بلادنا ليست مستعدة بعد لذلك".

وأشار ترامب إلى أن كل يوم تحدث 116 حالة وفاة بسبب الأفيون في الولايات المتحدة" وستنتهي هذه الآفة من إدمان المخدرات"، وإلى جانب العقوبات المشددة بحق التجار، يتضمن برنامج الحكومة أيضا تخفيض مسكنات الألم بمقدار الثلث، وقال ترامب:" يجب أن نخفض المعروض، فهي تؤدي إلى الإدمان بشكل لا يمكن تصديقه".

وأكد ترامب أن " الفشل ليس خيارا، فالإدمان ليس مستقبلنا، ونحن سنربي جيلا خاليا من المخدرات".

تجدر الإشارة إلى أن 90% من الهيروين الموجود في الولايات المتحدة، قادم عبر الحدود الجنوبية مع المكسيك " وحتى الديمقراطيين سيوافقون في النهاية على إنشاء جدار من أجل إبعاد المخدرات اللعينة".