أردوغان وبوتين يبحثان هاتفيا الملف السوري

أنقرة - (د ب ا)

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين العلاقات الثنائية والملف السوري والتعاون بين البلدين.

وأفادت مصادر في الرئاسة التركية، أن أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا مع بوتين، هنأه خلاله بالفوز بولاية رئاسية جديدة،بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

وأوضحت المصادر أن الزعيمين تناولا العلاقات الثنائية والقمة الثلاثية(تركيا وروسيا وايران) المزمع عقدها في تركيا خلال أبريل المقبل بخصوص سورية.

وأشارت المصادر ذاتها، أن الرئيسين أكدا عزمهما على تعزيز التعاون بين البلدين.

يشار إلى أن روسيا وتركيا وإيران هى الدول الضامنة للاتفاق الخاص بمناطق خفض التصعيد الذي كان قد تم التوصل إليه في محادثات استانة في مايو الماضي.

وهذه المناطق هى إدلب ومحيطها (شمال غرب) وأجزاء محددة من محافظات حلب (شمال)، وحماة (وسط)، واللاذقية (غرب).