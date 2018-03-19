بعد الفوز بالانتخابات.. بوتين يعلن خفض النفقات العسكرية في روسيا

موسكو - (د ب أ)

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تخفيض نفقات التسليح في بلاده.

وفي مقابلة مع منافسيه السبعة في الانتخابات الرئاسية، قال بوتين اليوم الاثنين إنه من المنتظر أن يتم خفض النفقات العسكرية في العامين الحالي والمقبل، حسبما نقلت وكالة أنباء (إنترفاكس) الروسية عن بوتين الذي فاز في انتخابات أمس بفترة رئاسية رابعة، وحصل على أحسن نتيجة في تاريخه السياسي.

في الوقت نفسه، أوضح بوتين أن القدرة الدفاعية لبلاده لن تتأثر بهذا التخفيض.

وفي خطابه إلى الأمة في أول مارس الجاري، كشف بوتين النقاب عن أسلحة نووية جديدة، ما أثار المخاوف في الغرب من سباق تسلح جديد مثل الذي كان في فترة الحرب الباردة.

ويحاول بوتين من خلال تصريحاته اليوم تبديد هذه المخاوف، وأكد أنه " لا أحد يرغب في بدء سباق تسلح"، ولفت إلى أن بلاده ترغب في إنشاء علاقات بناءة مع الدول الأخرى وقال: "بالطبع يجب أن نولي القدرة الدفاعية للبلاد، الاهتمام اللازم ومواصلة تعزيزها، لكننا لن ندخل في سباق تسلح، بل على العكس، سنقوم ببناء علاقات مع جميع دول العالم بطريقة بناءة".

وتابع بوتين أن الهدف الرئيسي لحكومته يتمثل في ضمان رفاهية الناس، مشددا على أهمية خفض عدد المواطنين القابعين تحت خط الفقر.