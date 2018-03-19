السفارة الأمريكية بالرياض: زيارة "بن سلمان" لواشنطن تعزيز للعلاقات القوية

الرياض - (أ ش أ)

أعرب القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الرياض كريستوفر هينزيل، اليوم الاثنين، عن ثقته في نجاح لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مشيرًا إلى أن الزيارة تعزز العلاقات القوية بين البلدين.

وأوضح هينزيل - في بيان للسفارة الأمريكية بالرياض، أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن المناقشات التي سيجريها الجانبان، ستكون مفتوحة وصريحة حول العديد من القضايا المتنوعة، التي تؤكد مدى نضج الصداقة المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية.

ورحب هينزيل - في ختام البيان - بولي العهد السعودي، متمنيًا له زيارة مثمرة.

وكان الديوان الملكي السعودي قد أعلن، في وقت سابق اليوم، توجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية.