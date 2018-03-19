سوريا تطالب الجيش التركي بالانسحاب الفوري من عفرين المحتلة

دمشق - (د ب أ)

طالبت الحكومة السورية القوات التركية بالانسحاب الفوري من الأرضي السورية التي احتلتها.

وقالت وزارة الخارجية، في رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ،اليوم الاثنين إن "إعلان رئيس النظام التركي سيطرت قواته الغازية على مدينة عفرين السورية عمل غير مشروع، ويتناقض مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وأعربت الخارجية السورية عن ادانتها "الاحتلال التركي لعفرين وما يقترفه من جرائم وتطالب القوات الغازية بالانسحاب فورا من الأراضي السورية التي احتلتها، والممارسات والاعتداءات التركية لا تهدد حياة المواطنين ووحدة أرض وشعب سورية فحسب، بل تطيل أمد الحرب على سوريا خدمة للإرهاب وداعميه وتهدد الأمن والسلم في المنطقة والعالم".

يذكر أن الجيشين السوري الحر المعارض والتركي بسطا سيطرتهما الكاملة على منطقة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي بعد حوالي شهرين من انطلاق عملية غصن الزيتون.