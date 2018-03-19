الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات جديدة ضد إيران

بروكسل - (د ب أ)

تدرس دول الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة ضد إيران.

وفي أعقاب مشاورات لوزراء خارجية التكتل، قال هايكو ماس وزير الخارجية الألماني الجديد اليوم الاثنين في بروكسل:" لا نوافق على دور إيران في المنطقة، ولذلك نرى أنه من الضروري أن يكون هناك عقوبات جديدة".

وأضاف ماس أنه لا يمكن القبول بالوقوف بلا حراك لمدة أطول فيما تدعم إيران قوى في سورية " تضاعف من تعقيد وتفاقم الموقف هناك"، وذكر أنه من المنتظر أن تعالج فيدريكا موجيريني مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، مقترحات محددة لردود أفعال محتملة.

وحسب تصريحات لدوائر داخل الاتحاد الأوروبي، فإن العقوبات المحتملة ليس لها أي علاقة بالاتفاقية النووية مع إيران، والتي تعد إيران بتطبيع العلاقات الاقتصادية، بما في ذلك إلغاء العقوبات، مقابل أن تلتزم إيران لمدة لا تقل عن عقد، بتقييد جذري لأجزاء أساسية من برنامجها النووي، بشكل لا يجعلها قادرة على إنتاج سلاح نووي.

وتراقب الوكالة الدولية للطاقة الذرية البرنامج النووي الإيراني، وتشهد الوكالة بأن إيران نفذت الشروط المطلوبة.

ويعد التفكير في فرض عقوبات جديدة رد فعل للضغط المتواصل من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان ترامب شكك مرارا في الاتفاقية في الفترة الأخيرة وهدد بفسخها من جانب واحد، وبرر ذلك بأن إيران لم تجلب " السلام والاستقرار إلى المنطقة".