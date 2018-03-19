الرئيس الفلسطيني يتهم حماس بمحاولة اغتيال "الحمدالله" في غزة

كتب – محمد الصباغ:

اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، اليوم الإثنين، حركة حماس بالوقوف وراء محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله ورئيس جهاز المخابرات ماجد فرج قبل أسبوعين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) تصريح عباس الذي أكد فيه على أن الحركة في قطاع غزة هي من تقف وراء محاولة اغتيال رامي الحمد الله ورئيس جهاز المخابرات الفلسطيني اللواء ماجد فرج.

وكانت تفجير استهدف مركب الحمدالله وفرج خلال توجههم إلى قطاع غزة لافتتاح مشروع تحلية مياه، وأسفر عن إصابة 7 أفراد من الوفد المرافق لهما.

وكان رئيس جهاز المخابرات الفلسطيني حمّل الأسبوع الماضي حماس مسئولية الهجوم أيضًا واعتبر أنها عملية "جبانة" تستهدف وحدة الوطن.

وتأتي الخطوة من جانب الرئاسة الفلسطينية لتمثل ضربة لعملية المصالحة الفلسطينية التي ترعاها مصر في الوقت الحالي.