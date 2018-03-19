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الاتحاد الأوروبي يطالب على روسيا معالجة "أوجه القصور" في الانتخابات

07:21 م الإثنين 19 مارس 2018
الاتحاد الأوروبي يطالب على روسيا معالجة "أوجه القصور" في الانتخابات

فيديريكا موجيريني

بروكسل - (د ب أ)

قال متحدث باسم الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي فيديريكا موجيريني إن على روسيا "معالجة الانتهاكات وأوجه القصور التي أبلغ عنها مراقبون من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا."

وقال المتحدث: "نتوقع أن تعالج روسيا الانتهاكات وأوجه القصور التي تحدثت عنها بعثة مراقبة الانتخابات التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، حيث أنها خالفت التزامات روسيا أمام منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والتزاماتها الدولية الأخرى".

كما أشار بيان الاتحاد الأوروبي إلى أن الاتحاد لا يعترف بالقرم كجزء من روسيا "وبالتالي لا يعترف بإجراء الانتخابات في شبه جزيرة القرم".

بروكسل الاتحاد الأوروبي روسيا فيديريكا موجيريني

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