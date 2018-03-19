كندا تعلن إرسالها دعمًا عسكريًا لجهود حفظ السلام في مالي

اوتاوا - (أ ش أ)

أعلنت الحكومة الكندية عن إرسالها دعمًا عسكريًا لجهود حفظ السلام في دولة مالي الواقعة في منطقة غرب إفريقيا.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الاثنين، أن الجهود الكندية ستشمل إرسال 6 مروحيات عسكرية وعدد من الجنود لم يتم تحديد عددهم إلى الآن.

جدير بالذكر أن شمال مالي قد سقط في مارس-أبريل 2012 تحت ضربات المجموعات الإرهابية المتصلة بتنظيم "القاعدة" بعد هزيمة الجيش أمام حركة التمرد.

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قد وعد مسبقًا بإعادة دخول بلاده في عمليات حفظ السلام بعد أكثر من عقد من المشاركة المتضائلة.