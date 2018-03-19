الرئيس الألماني يدين "حملات الكراهية" ضد استقبال لاجئين

ماينتس (ألمانيا) - (د ب أ)

دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير لإنهاء الكراهية والعنف ضد استقبال لاجئين بألمانيا.

وقال اليوم الاثنين : "لا الاستقطاب ولا الوعظ سيحلان المشكلات العملية، وإنما (يحلها) التعقل والتناسبية والقدرة على التسوية والحزم".

وأدان شتاينماير "حملات الكراهية والعنف الجسدي" ضد ساسة بسبب استقبال لاجئين، ولكنه أشار إلى أنه يكون هناك في بعض الحالات تخويف وعنف من جانب لاجئين أيضا.

ودعا الرئيس الاتحادي بشدة للديمقراطية وحماية الأقلية، وقال: "الديمقراطية لا تظل ديمقراطية بدون حقوق الإنسان والحقوق المدنية وبدون سيادة القانون وحماية الأقليات- حتى وإن كان البعض، في أوروبا أيضا، يدعي العكس حاليا".

وشدد على ضرورة توخي الحذر في الوقت الذي تقدم فيه قوى سياسية دائما وعودا بالسعادة والخلاص أو تدعي من تلقاء نفسها التصرف "باسم الإرادة الحقيقية للشعب"، ذلك الأمر الذي يوجد مجددا اليوم في ألمانيا وأوروبا أيضا، ولكنه لم يذكر أمثلة مباشرة لذلك.