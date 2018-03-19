بالصور.. نهر في روسيا يتحول إلى اللون الأحمر.. ومخاوف من التلوث

كتب- حاتم صدقي:

فجأة، وجد المحيطون بنهر "مولكانكا" أن مياهه بدأت تتحول تدريجيا إلى لون أحمر غريب، وبات الناس من حوله، خاصة سكان إقليم "تيومين" الروسي يخشون من التلوث الذي يهدد مياه الشرب.

وتوضح الصور هذا اللون الأحمر الغريب غير المعتاد للنهر وسط مخاوف من حدوث تسرب من أحد المصانع، ومع ذلك يقول الخبراء إنهم لا يستطيعون بحال من الأحوال أن يحددوا السبب وراء ما أسمته وكالة "اتار - تاس" قنبلة توراتية.

ويشكو المقيمون في إقليم تيومين من أن السلطات متباطئة في التأكد من وجود أو عدم وجد مخاطر صحية وراء ظهور هذا اللون الأحمر.

وقالت ماريا باراشينكو، من قرية نوفوتارمانسكي في إقليم تيومين، إن نهر مولكانكا قد تحول للون الأحمر الدموي أو البرتقالي منذ نحو أسبوع.

وأضافت أن هذا اللون غير المعتاد قد لوحظ بين المستوطنات البشرية لإقليمي مولكانوفا ونوفوتارمانسكي، وقال مستوطن آخر، إن هذا اللون لا يبدو أنه في سبيله للتغير وهو أمر شديد الخطورة.

وفي حديث لمجلة توميكس نيوز، قال ألكساندر رين، رئيس إدارة الموارد المائية والبيئة بإقليم تيومين، "ما زلنا بصدد تحديد مصدر التلوث.. وسافر فريق من المسؤولين من هيئة الإشراف الحكومي وإدارة إقليم تيومين على طول النهر، للتحقق مما إذا كان حدوث هذا اللون بسبب إلقاء المخلفات السائلة من إحدى المؤسسات الصناعية أم لا، وأخذت عينات من المياه على طول المنطقة الملوثة لتحليلها".

وأضاف أنهم يعملون على هذه القضية ويأملوا في الوصول إلى حلها في أسرع وقت.

في السياق، قالت إيرينا ميتيفا وهي مسؤولة إقليمية أخرى، إن فريقا من الخبراء الذين فحصوا المنطقة لم يعثروا على أي أثر لتصريف مياه المجاري، مشيرة إلى أخذ عينات إضافية من المياه.

وأضافت: "ستكون النتائج المختبرية جاهزة قريبا، حيث يشعر السكان المحليون بالقلق من أن التلوث سيتدفق ويمكن أن يسمم الخزانات التي تزود مدينة تيومين النفطية بمياه الشرب".