مشبوه "يفجر نفسه" في جنوب تونس

القاهرة - مصراوي:

قالت وزارة الداخلية التونسية، الاثنين، إن مشتبها به مطارد من قبل الأمن "فجر نفسه" في جنوب البلاد.

ولم ترد تفاصيل أخرى، إلى حدود الساعة، عن الحادث.

وفي بداية الشهر الجاري، أعلن الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، تمديد العمل بحالة الطوارئ لـ7 أشهر إضافية، بعد التشاور مع رئيسي الحكومة و البرلمان.

وتعمل تونس بحالة الطوارئ منذ شهر نوفمبر من عام 2015، عقب الهجوم الإرهابي، الذي استهدف حافلة لنقل عناصر من الأمن الرئاسي، وسط العاصمة تونس، وخلف 12 قتيلا و 16 جريحا.

ويمنح هذا الإجراء قوات الأمن سلطات استثنائية تتيح حظر إضرابات واجتماعات من شأنها "التسبب في الفوضى" أو اتخاذ إجراءات "لضمان مراقبة الصحافة".