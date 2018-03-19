وزير الخارجية الألماني: الانتخابات في روسيا لم تكن تنافسًا سياسيًا نزيهًا

بروكسل- (د ب أ):

أعرب وزير الخارجية الألماني الجديد هايكو ماس عن قناعته بأن الانتخابات الرئاسية في روسيا لم تطابق المعايير الأوروبية.

وقال ماس، اليوم الاثنين، خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "لا يمكننا بالتأكيد الحديث في كافة الجوانب عن تنافس سياسي نزيه كما نعرفه"، مضيفا أن إجراء انتخابات في منطقة القرم، التي ضمتها روسيا إليها بالمخالفة للقانون الدولي، أمر لا يمكن قبوله أيضا.

وفي الوقت نفسه، دعا ماس إلى الإبقاء على الحوار مع بوتين، الذي فاز بولاية رابعة بعد حصوله على 7ر76% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الأحد، وقال: "روسيا ستظل شريكا صعبا، لكن سيكون هناك حاجة إليها عندما يدور الأمر حول حل نزاعات دولية".

وذكر ماس أنه من المنتظر من روسيا تقديم إسهامات بناءة على نحو أكثر مما كان عليه الحال في الماضي القريب.

تجدر الإشارة إلى أن مراقبي انتخابات مقربين من المعارضة تحدثوا عن رصد أكثر من 2500 مخالفة خلال الانتخابات، التي لم يكن فيها فرص لمنافسي بوتين كما كان متوقعا.