كم ساعة يقضيها بن سلمان في مكتبه؟

كتبت- رنا أسامة:

كشف ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن المكان الذي يمضي فيه ساعات طويلة حتى وقت متأخر من الليل، خلال المقابلة التي أجراها مع برنامج "60 دقيقة" المُذاع على شبكة "سي بي إس" التليفزيونية الأمريكية.

وقال بن سلمان، في حواره مع المذيعة نورا أودونيل، إنه يأتي إلى مكتبه في قصر عرقة الملكي، غرب الرياض، بعد الظهر، ويبقى حتى ساعة متأخرة من الليل، حيث استقبل فريق البرنامج التليفزيوني الأمريكي.

وأضاف: "يمضي الوزراء مُدمنو العمل أوقاتهم على ذلك النحو، في مكاتبهم"، واصفًا مكتبه بأنه غير مُرتّب كثيرًا.

الأمر الذي يُفسّر-على ما يبدو- السبب وراء صدور معظم القرارات الهامة بالسعودية مع ساعات الفجر، بما في ذلك الأمر الملكي الخاص بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد، التي اعتُقِل على إثرها مئات الأمراء والوزراء والمسؤولين، وأبرزهم الملياردير الوليد بن طلال، مطلع نوفمبر الماضي.

وأوضح أن والده، الملك سلمان، يوجد في مكانٍ ما في الطابق العلوي من القصر، فيما يُكلّف نجله بالأعمال اليومية.

جاء ذلك فيما وصفته قناة "سي بي إس"، بأنه أول حوار يُجريه مسؤول سعودي من أفراد العائلة الحاكمة مع شبكة أمريكية منذ عام 2005.

وتطرّق بن سلمان في حديثه، الذي استغرق 90 دقيقة، إلى العلاقات السعودية الأمريكية، والنفوذ الإيراني في المنطقة، ودور المملكة المثير للجدل في الحرب الأهلية في اليمن، فضلًا عن حملة مكافحة الفساد.

وأُذيعت المقابلة كاملة على الموقع الإلكتروني للشبكة الأمريكية في تمام السابعة مساء الأحد، (بتوقيت واشنطن)، والواحدة صباح الاثنين، (بتوقيت القاهرة).

يأتي هذا قُبيل وصول بن سلمان إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أولى جولاته الخارجية منذ تعيينه وليًا للعهد، خلفًا لابن عمه الأمير محمد بن نايف، في يونيو الماضي.