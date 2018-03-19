وزيرة الدفاع الألمانية: بوتين لم يعد شريكا منذ فترة طويلة

برلين - (د ب أ):

ذكرت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين أنها لا تعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدوا، كما أنها لا تعتبره شريكا.

وقالت فون دير لاين في تصريحات للموقع الإلكتروني لصحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الاثنين: "لم يعد شريكا منذ فترة طويلة".

وفي سؤال حول ما إذا كانت تعتبر بوتين "عدوا"، قالت الوزيرة: " لا يمكن أن أذهب إلى هذا الحد، لأن ذلك أيضا يغلق أبوابا".

تجدر الإشارة إلى أن بوتين فاز بولاية رابعة بعد حصوله على 7ر76% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الأحد.

كما علقت الوزيرة بتحفظ على مقترح وزير الخارجية الأوكراني بافلو كليمكين بشأن دراسة فرض عقوبات على المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر على خلفية علاقته بروسيا، موضحة أن التفكير في هذا الأمر ينبغي أن يتم بحذر شديد عقب دراسة ذات صلة.

وعلى خلفية التوترات بين الغرب وروسيا، دعا وزير الخارجية الأوكراني كليمكين إلى دراسة فرض عقوبات ضد المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر، الذي يشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة شركة "روسنفت" الروسية العملاقة للنفط المملوكة للدولة.

وقال كليمكين في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين: "من المهم ألا يقتصر فرض العقوبات على مسؤولين في الحكومة الروسية وشركات روسية مملوكة للدولة، بل يتعين أن تطال أيضا الذين يدعمون مشروعات بوتين في الخارج... جيرهارد شرودر أهم عضو في اللوبي بالنسبة لبوتين على مستوى العالم، لذلك يتعين دراسة كيفية تصرف الاتحاد الأوروبي حيال هذا الأمر".

يذكر أن شرودر شغل عقب انتهاء شغله لمنصب المستشارية في ألمانيا عام 2005 مناصب قيادية في خط أنابيب "نورد ستريم" للغاز الطبيعي الذى من المخطط أن ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا مباشرة عبر بحر البلطيق.

تجدر الإشارة إلى أن غالبية شركة "نورد ستريم" مملوكة لمجموعة "جازبروم" الروسية للطاقة.

وتنتقد كييف بشدة هذا المشروع، لأنه يمكّن روسيا من تصدير الغاز إلى غرب أوروبا مباشرة بدون المرور بأوكرانيا كدولة عبور.

وفي عام 2017 تم تعيين شرودر رئيسا لمجلس إدارة شركة "روسنفت" الروسية العملاقة للنفط المملوكة للدولة.