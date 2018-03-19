روما: يجب معاقبة مقترفي الجريمة الوحشية بحق المصرية مريم

القاهرة - مصراوي:

دعت إيطاليا بريطانيا لتحرك سريع في ما يتعلق بالهجوم "الوحشي" على طالبة مصرية ايطالية توفيت متأثرة بجروحها.

وقالت الخارجية الإيطالية في بيان "في ما يتعلق بالقضية المأسوية للمواطنة مريم مصطفى التي قتلت بطريقة وحشية في نوتنغهام، نعرب عن تعازينا العميقة وتعاطفنا مع عائلتها، ونتمنى تقديم المسؤولين عن هذه الجريمة الوحشية إلى العدالة سريعا".

ودخلت طالبة الهندسة مريم البالغة 18 عاما في غيبوبة بعد تعرضها لهجوم في نوتنغهام وسط بريطانيا في 20 فبراير، قبل ان تتوفى الاربعاء. وأثارت وفاتها غضبا في مصر وإيطاليا حيث ولدت وترعرعت، وفق وسائل الاعلام الإيطالية.

وقالت الشرطة البريطانية إن مريم تلقت "لكمات مرات عدة" في الشارع من قبل 10 فتيات قويات البنية قمن "بتهديدها والاعتداء عليها" ثم لحقنها إلى الحافلة. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات للاعتداء صورت من مؤخرة الحافة.

وتحدث السفير الايطالي في بريطانيا رافاييل ترومبيتا الى نظيره المصري وأكد "استعداد بلاده لدعم اي تحرك تود السفارة المصرية القيام به توصّلاً الى الحقيقة في أسرع وقت ممكن"، وفق ما ذكرت الخارجية الإيطالية.

كذلك، فتح المدعي العام الايطالي تحقيقا في القضية بحسب وسائل اعلام ايطالية، وسيطلب المحققون البريطانيون الاطلاع على تفاصيل متعلقة بالحادثة.

وقالت شرطة نوتنجهام شاير من جهتها إنها تتعاطى مع الهجوم "بطريقة جدية جدا" وإنها تعمل "بجهد لتكوين ظروف" الواقعة.

وفي إجابة على ما تثيره مواقع التواصل الاجتماعي أضافتالشرطة أن "لا معلومات حاليا تدل على ان الاعتداء كان بدافع الكراهية، لكننا مستمرون في الانفتاح" على الفرضيات كافة.

واعتُقلت فتاة تبلغ 17 عاما بتهمة اعتداءٍ تسبّب بضرر جسدي خطير، ثم اطلق سراحها بكفالة.

وأعربت سفارة القاهرة في لندن عن "قلق عميق"، داعية إلى تقديم المسؤولين "بسرعة الى العدالة".

وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الجمعة انه يشعر "بالحزن الشديد بسبب وفاة" الطالبة.

وأضاف "تعازيّ إلى أقرباء مريم. اكدتُ لوزير الخارجية المصري (سامح) شكري أن شرطة نوتينجهام شاير تحقق في القضية".

وقال محمد مصطفى والد الشابة "اريد العدالة لابنتي، ليس فقط لها بل ايضا حتى لا يحدث هذا الى شابة او شاب آخر"، وأضاف "ابنتي كانت مثل الملاك (...) كانت تعني العالم بالنسبة إليّ".

وعلى الصعيد المصري؛أكد النائب طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن قضية مقتل الطالبة المصرية "مريم عبد السلام" ببريطانيا محل متابعة واهتمام وسنتحرك داخل البرلمان خلال الفترة المقبلة لمناقشة طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة والأسئلة التى تم توجيهها بالمجلس بشأن تلك الحادثة.

وقال الخولى، إن هناك تواصلاً مع أهل مريم والمستشار القانونى لها، مؤكدًا أن لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان تتابع أولاً بأول مجريات الأمور ومن خلال هذه المتابعة ولن نتوانى فى أى اتصالات من شأنها أن ندعم الموقف هناك بما يمكن من الوصول للجناة

من ناحية أخرى، قال السفير المصري ببريطانيا، ناصر كامل، إن الطالبة المصرية مريم عبدالسلام، تحمل الجنسية الإيطالية، مؤكدًا تواصل السفير الإيطالي بالتضامن مع السفارة المصرية في بريطانيا لتنسيق الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها ضد المعتدين على الطالبة المصرية الإيطالية، وأن القضية تحولت إلى قضية رأي عام إيطالي.

وأضاف "ناصر"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن المستشار القانوني للسفارة يتابع الإجراءات القانونية الخاصة بملاحقة المعتدين على الطالبة، وأيضاً التحقيق في إجراءات المستشفى التي تسببت في تدهور حالتها الصحية.

وأشار السفير المصري ببريطانيا، إلى أن سائق الحافلة التي وقع بها الاعتداء حاول جاهدًا الدفاع عن الفتاة وصد الاعتداء عنها، إلا أن محاولاته باءت بالفشل، مؤكدًا أن الاعتداء على "مريم" وقع على أحد الطرق الرئيسية بنوتنجهام وليس داخل الحرم الجامعي.

ولفت السفير، إلى أن هناك تواصلاً مستمراً بشكل يومي حول قضية الطالبة المصرية مريم عبدالسلام، المعتدى عليها في بريطانيا وتوفيت على إثر هذا الاعتداء.