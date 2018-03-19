وزير خارجية بريطانيا: نفى روسيا لمسؤوليتها عن الهجوم بغاز الأعصاب" سخيف"

بروكسل - (د ب أ):

قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إن نفى روسيا لتورطها في تسميم العميل الروسي المزدوج السابق سيرجي سكريبال وابنته بغاز الأعصاب " نوفيشوك" " أمر سخيف".

وأضاف " يقولون تارة إنهم لم يصنعوا نوفيشوك أبدا، وتارة أخرى يقولون أنهم صنعوا نوفيشوك، ولكن تم تدمير جميع المخزون، ثم مجددا يقولون إنهم صنعوا نوفيشوك وأنه تم تدمير جميع المخزون، ولكن البعض منه تم تهريبه بصورة غامضة للسويد أو جمهورية التشيك أوسلوفاكيا أوالولايات المتحدة الأمريكية ...أوحتى المملكة المتحدة".

وأوضح " أعتقد أن ما يمكن رؤيته هو أن هذه استراتيجية كلاسيكية روسية تتمثل في محاولة إخفاء إبرة الحقيقة في كوم قش من الأكاذيب والتشويش".

وأشار جونسون، المتواجد في بروكسل للقاء نظرائه الأوروبيين، إلى أن الروس" لم يعد باستطاعتهم من خداع أي شخص بعد الآن".

وقال " تكاد لا توجد دولة حول الطاولة هنا في بروكسل لم تتضرر خلال الأعوام القليلة الماضية من نوع ما من السلوك الروسي الشرير أو المثير للمشاكل".