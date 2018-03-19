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سبوتنيك: ترشح نجل القذافي لرئاسة ليبيا أمر مؤكد

11:51 ص الإثنين 19 مارس 2018
سبوتنيك: ترشح نجل القذافي لرئاسة ليبيا أمر مؤكد

المهندس سيف الإسلام القذافي

مصراوي

علق الإعلامي الليبي باسم الصول، المقرب من عائلة الرئيس الراحل معمر القذافي، على أنباء ترشح المهندس سيف الإسلام القذافي في الانتخابات الرئاسية الليبية، خلال مؤتمر صحفي من تونس اليوم، قائلًا إن "سيف الإسلام مرشح لرئاسة ليبيا وهذا أمر لا جدال فيه"

وقال الصول، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "لا يوجد شك في ترشح المهندس سيف الإسلام لمنصب رئيس ليبيا، فهو أمر مؤكد ومحسوم، ولكن نجل الزعيم الراحل لن يتحدث بنفسه في مؤتمر اليوم في تونس، بل سيتحدث السيد أيمن بوراس".

وأضاف "أيمن بوراس مكلف بملف الإصلاح في برنامج سيف الإسلام القذافي، وتصريحاته تكون صادرة من عائلة القذافي، لذلك فإن ما سيطرحه اليوم في المؤتمر الصحفي في تونس هو البرنامج الإصلاحي المستقبلي لسيف الإسلام القذافي بالفعل".

باسم الصول سيف الإسلام القذافي معمر القذافي انتخابات الرئاسية الليبية

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