في مقابلة "60 دقيقة".. ماذا قال بن سلمان عن والده؟

كتبت- رنا أسامة:

أكّد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أنه تعلّم من والده، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الكثير من الأشياء، خلال المقابلة التي أجراها مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي إس" الأمريكية.

وقال بن سلمان، في حواره مع المذيعة نورا أودونيل، إن الملك يحب التاريخ كثيرًا، واصفًا إيّاه بأنه "قارئ نَهِم للتاريخ".

وبيّن أن والده (82 عامًا) يُحدد لكل فرد من أفراد العائلة كتابًا، ويُناقشهم في مُحتواه نهاية كل أسبوع، مُشيرًا إلى أنه دائمًا ما يُردد مقولة: "إذا قرأت تاريخ ألف عام، ستكتسب خبرة ألف عام".

جاء ذلك فيما وصفته قناة "سي بي إس"، بأنه أول حوار يُجريه مسؤول سعودي من أفراد العائلة الحاكمة مع شبكة أمريكية منذ عام 2005.

وتطرّق بن سلمان في حديثه الذي استغرق 90 دقيقة إلى العلاقات السعودية الأمريكية، والنفوذ الإيراني في المنطقة، ودور المملكة المثير للجدل في الحرب الأهلية في اليمن، فضلًا عن حملة مكافحة الفساد.

وأُذيعت المقابلة كاملة على الموقع الإلكتروني للشبكة الأمريكية في تمام السابعة، مساء الأحد، (بتوقيت واشنطن)، والواحدة صباح الاثنين، (بتوقيت القاهرة).

يأتي هذا قُبيل وصول بن سلمان إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في أولى جولاته الخارجية منذ تعيينه وليًا للعهد، خلفًا لابن عمه الأمير محمد بن نايف، في يونيو الماضي.