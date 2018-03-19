أكثر الكلمات إنتشاراً

انتخابات الرئاسة عيد الأم ريهام سعيد عبد الله السعيد العملية الشاملة 2018 محمد صلاح

بوتين: روسيا دمرت كل أسلحتها الكيماوية

10:08 ص الإثنين 19 مارس 2018
بوتين: روسيا دمرت كل أسلحتها الكيماوية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

موسكو – (أ ش أ):

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا دمرت كل الأسلحة الكيماوية على عكس عدد من الشركاء.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن بوتين قوله - تعليقا علي اتهام روسيا بتسميم الموظف السابق في جهاز الاستخبارات سيرجي سكريبال - "روسيا ليس لديها مثل هذه الأدوات.. دمرنا جميع أسلحتنا الكيماوية تحت إشراف المراقبين الدوليين، وقمنا بذلك في المقدمة على النقيض من شركائنا، الذين وعدوا لكنهم لم يوفوا بالتزاماتهم بكل أسف".

وأضاف "مستعدون للتعاون، وعلى استعداد للمشاركة في التحقيقات الضرورية.. ومن أجل هذا يجب أن يكون هناك تحرك من الجانب الآخر".

وشدد الرئيس الروسي على أن روسيا مستعدة للتعاون مع الشركاء الأجانب للتغلب على أية صعوبات في العلاقات معها.

هذا المحتوى من

بوتين الأسلحة الكيماوية روسيا

الخبر التالى:

كيف علّق بن سلمان على مزاعم شرائه يختًا وقصرًا في باريس؟ (فيديو)

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان