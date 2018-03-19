استعدادات عراقية للتوقيع على اتفاقيتين مع السعودية في المجال الجوي ورقابة السفن

بغداد (د ب أ):

ذكرت صحيفة عراقية اليوم الاثنين أن وزارة النقل العراقية تستعد لإبرام اتفاقية في مجال النقل الجوي مع الجانب السعودي، ومذكرة تفاهم لانضمام العراق إلى اتفاقية الرياض الخاصة بالتفتيش ورقابة السفن ومد خطوط السكك الحديد بين البلدين.

ونقلت صحيفة "الصباح" الحكومية اليوم الاثنين عن ليث الربيعي مدير إعلام وزارة النقل العراقية قوله إن وزير النقل العراقي كاظم فنجان الحمامي ترأس الاجتماع الثاني للجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ لمناقشة إجراءات تلبية دعوة الجانب السعودي لرئيس وأعضاء اللجنة لزيارة المملكة من أجل مناقشة برامج تطوير واقع النقل بين البلدين، وأهمها إبرام اتفاقية النقل الجوي بين البلدين وتوقيع مذكرة تفاهم لانضمام العراق إلى اتفاقية الرياض الخاصة بالتفتيش ورقابة السفن التي ما زالت قيد الإنجاز".

وأضاف أن "اللجنة ستعرض جميع فقرات التقرير مع الجانب السعودي التي وردت بمحضر الاجتماع الأول للجنة وتفعيلها واتخاذ القرارات اللازمة ومنها مد خط سكة حديد بين البلدين وتفعيل مجالي النقل البري والبحري بينهما وكذلك ربط خطوط الشحن البحري بين ميناءي أم قصر العراقي والدمام السعودي".

وتشهد العلاقات العراقية السعودية منذ العام الماضي تحسنا لم يحدث له مثيل منذ عام 1990، تمخض عن زيارة رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي إلى الرياض أثمرت عن التوقيع على عدد من الاتفاقيات، فيما تشير معلومات عن قرب زيارة سيقوم بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى العراق وستكون الأولى من نوعها منذ عقود.