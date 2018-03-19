بوتين يتلقى التهاني بعد الفوز بولاية رئاسية رابعة في روسيا

القاهرة - (مصراوى):

تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التهنئة عقب الاعلان عن اعادة انتخابه لولاية رابعة ب76.67 بالمئة من الاصوات في الاقتراع الذي جرى الاحد.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية حصول فلاديمير بوتين على 76.67 في المئة من أصوات الناخبين وبعد فرز 99.81 في المئة من أوراق الاقتراع، فيما تجاوزت نسبة الإقبال 67 في المئة.

ووجه الرئيس الصربي ألكسندر فوسيك، التهنئة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لفوزه في انتخابات الرئاسة الروسية.

وقال المكتب الصحفي لرئيس صربيا في بيان: "أرجو قبول تهنئتي القلبية على إعادة انتخابكم كرئيس روسيا وأطيب التمنيات بتوجيه بلدكم على طول مسار التقدم المحدد بوضوح لصالح جميع مواطنيها، وأنا واثق من أنكم مع الموهبة البارزة للقائد الفهم الواضح والإرادة غير المرنة والمسئولية والالتزام بقضيتك، ستستمر في تحقيق النجاح في حل جميع القضايا المهمة لروسيا وفي تنفيذ خطط لتطويرها الشامل".

كما هنأ الرئيس الصيني، شي جين بينج، نظيره الروسي على إعادة انتخابه رئيسا لولاية رابعة، مرحبًّا بالعلاقات الصينية الروسية التي قال إنها «في أفضل مستوياتها»، حسبما أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة.

وقال الرئيس الصيني، في رسالة، الاثنين، إن العلاقة بين الصين وروسيا "في أفضل مستوياتها التاريخية، ما يُشكل مثالا لبناء نوع جديد من العلاقات الدولية القائمة على الاحترام المتبادل والإنصاف والعدالة".

من جانب أخر، تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التهاني بالفوز في الانتخابات الرئاسية الروسية من رئيس طاجيكستان إمام علي رحمون.

وقالت الخدمة الصحفية للرئيس الطاجيكستاني في بيان: "أرجو أن تقبلوا أحر التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة انتصاركم في الانتخابات الرئاسية الروسية. إعادة انتخابكم لهذا المنصب الرفيع تعتبر مؤشرا واضحا على الدعم القوي من قبل مجتمعكم لمساركم، الذي يهدف إلى التحديث وضمان التنمية المستدامة وضمان الأمن لروسيا الصديقة، وكذلك تعزيز دور روسيا في الساحة الدولية".