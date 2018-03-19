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السعودية تُضيف شرطين جديدين على زواج السعوديات من أجانب

07:40 ص الإثنين 19 مارس 2018
السعودية تُضيف شرطين جديدين على زواج السعوديات من أجانب

القاهرة - (مصراوى):

أفادت صحيفة "عكاظ"، نقلا عن مصادر في وزارة الداخلية السعودية، أن الحكومة اعتمدت حدا أعلى لعمر السعودية الراغبة في الزواج بأجنبي، كشرط إضافي للشروط المنصوص عليها منذ سنوات.

وبحسب وزارة الداخلية السعودية، فإن الشرطين الجديدين اللذين أقرتهما الحكومة ينصان على :

1. وجوب ألا يتجاوز عمر الراغبة بالزواج من أجنبي الـ 50 عاما.

2. أن لا يتجاوز الفرق في العمر بين الراغبين بالزواج الـ 15 عاما.

وخاطبت الوزارة الجهات المعنية من أجل تضمين الشرطين الجديدين الضوابط المطلوب استيفاؤها لمن يتقدم بطلب الزواج بغير السعودية أو العكس.

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