السعودية: انطلاق مناورات "درع الخليج" بمشاركة 24 دولة

القاهرة - (مصراوى):

أفادت وكالة أنباء "واس" بانطلاق مناورات "درع الخليج المشترك 1" العسكرية في منطقة الخليج، والتي تشارك فيها قوات عسكرية من 23 دولة إلى جانب القوات السعودية.

ومن المقرر أن تجري المناورات في المنطقة الشرقية من المملكة السعودية وتعد الأضخم في المنطقة سواء من حيث عدد القوات والدول المشاركة، أو من ناحية تنوع خبراتها ونوعية أسلحتها.

وتشارك في التمرين إلى جانب القوات المسلحة في السعودية، قوات برية وبحرية وجوية ودفاع جوي، وأسلحة استراتيجية، لكل من قوات الدول المشاركة.

وبحسب "واس"، تشكل التمارين التعبوية المتطورة الضخمة، جزءاً من رؤية استراتيجية شاملة لوزارة الدفاع في السعودية، لما لها من دورٍ كبير في الاستفادة من تراكم الخبرات بصورة مستمرة، وتعزيز الجاهزية العسكرية والأمنية في مختلف الظروف، لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وبالتزامن مع "درع الخليج"، تستمر المناورات "الصداقة 2018" المشتركة بين القوات البرية الملكية السعودية والجيش الأمريكي، التي بدأت منذ أيام بميدان شمال 2 في المنطقة الشمالية.