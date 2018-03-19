حلف "الناتو" يبدأ في الانتقال إلى مقره الجديد

بروكسل - (د ب أ):

من المقرر أن يبدأ حلف شمال الاطلسي (ناتو) أخيرا في الانتقال إلى مقره الجديد، الذي بلغت كلفته مليار يورو، في بروكسل اليوم الاثنين بعد أن تسببت مشاكل فنية في عدد من التأجيلات.

ومن المتوقع أن يستغرق نقل حوالي 4000 موظف إلى المقر الجديد، الواقع بالقرب من موقع التحالف الحالي في العاصمة البلجيكية، قرابة 12 أسبوعًا.

وقال متحدث لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه سيتم استخدام المقر القديم خلال الفترة الانتقالية.

وكان من المقرر في البداية أن يتم اتخاذ هذه الخطوة مع بداية العام الجاري، لكن تم تأجيلها بسبب مشاكل في نظام تكنولوجيا المعلومات الخاص بالمبنى الجديد.

وسيضمن النظام أمن جميع الاتصالات الإلكترونية للناتو، ولكنه سيتحكم أيضاً في مراقبة المبنى بأكمله، مع أكثر من 1000 كاميرا مراقبة وأنظمة دخول عن طريق بصمة العين.

وبدأت عملية البناء في 2010 حيث تم تخصيص 750 مليون يورو (830 مليون دولار) لكلفة البناء، لكنها زادت، لتصل إلى 17ر1 مليار يورو.