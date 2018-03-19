الصين تعين يي جانج محافظا جديدا للبنك المركزي

بكين - (د ب أ):

انتخب البرلمان الصيني، يي جانج، نائب محافظ البنك المركزي الصيني السابق، محافظا للبنك مركزي، خلفا لتشو شياو تشوان.

ويشير تعيين يي إلى أن الصين ستواصل سياساتها المالية وجهودها لكبح جماح ديون البلاد المتضخمة.

وانتخب البرلمان الصيني الحكومة الجديدة، بما في ذلك أربعة نواب لرئيس مجلس الوزراء وخمسة مستشارين حكوميين.