أكثر الكلمات إنتشاراً

هزيمة الزمالك انتخابات الرئاسة عيد الأم عبد الله السعيد العملية الشاملة 2018 محمد صلاح

الصين تعين يي جانج محافظا جديدا للبنك المركزي

06:23 ص الإثنين 19 مارس 2018
الصين تعين يي جانج محافظا جديدا للبنك المركزي

البرلمان الصيني

بكين - (د ب أ):

انتخب البرلمان الصيني، يي جانج، نائب محافظ البنك المركزي الصيني السابق، محافظا للبنك مركزي، خلفا لتشو شياو تشوان.

ويشير تعيين يي إلى أن الصين ستواصل سياساتها المالية وجهودها لكبح جماح ديون البلاد المتضخمة.

وانتخب البرلمان الصيني الحكومة الجديدة، بما في ذلك أربعة نواب لرئيس مجلس الوزراء وخمسة مستشارين حكوميين.

البرلمان الصيني محافظ البنك المركزي يي جانج

الخبر التالى:

حلف "الناتو" يبدأ في الانتقال إلى مقره الجديد

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان