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إصابة شخصين اثنين بجروح في انفجار في ولاية تكساس الأمربكية

06:20 ص الإثنين 19 مارس 2018
إصابة شخصين اثنين بجروح في انفجار في ولاية تكساس الأمربكية

ارشيفية

القاهرة - (مصراوى):

أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية بإصابة شخصين على الأقل في انفجار بولاية تكساس الأمريكية.

وتم نقل المصابون إلى المستشفى مصابين بإصابات خطيرة بعد حدوث انفجار في جنوب غرب أوستن بولاية تكساس مساء الأحد، حسبما ذكرت السلطات الأمريكية.

كما ذكرت خدمات إدارة الطوارئ في مقاطعة أوستن أن انفجاراً وقع في جنوب غرب أوستن أدى إلى إصابة رجلين في العشرينات من العمر كانا في المستشفى بسبب إصابات لا يبدو أنها تهدد الحياة.

ويأتي الانفجار الأخير بعد أقل من أسبوع من إعلان الشرطة أن ثلاث انفجارات حدثت خلال الأيام الماضية، والتي أودت يحياة شخصين، وأصابت اثنين آخرين.

وأكدت وكالة "أسوشتيد برس" الأمريكية أن الشرطة المحلية فرضت حواجز أمنية حول موقع الانفجار، وحثوا السكان القريبة بضرورة البقاء في منازلهم.

ونقلت "أسوشتيد برس" عن رئيس شرطة أوستن بريان مانلي قوله إن التفجيرات الثلاثة السابقة قد تكون مرتبطة بانفجار اليوم، مرجحًا أن تكون ضمن جرائم الكراهية.

وتابع: "لكن المحققين لم يستبعدوا أي دافع محتمل أو أي فكرة واضحة، وما هي الأيديولوجية وراء هذا".

ولاية تكساس الأمريكية انفجار إدارة الطوارئ

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