من بينها تطوير قنبلة نووية .. 10رسائل في لقاء " بن سلمان" مع قناة "سي بي أس" الأمريكية

كتب - عبدالعظيم قنديل:

استعرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رؤيته إلى عدة مواضيع داخليا وخارجيا خلال حوار مطول أجرته مقدمة برنامج "60 دقيقة"، نورا دونيل، والذي أذاعته شبكة "سي بي إس" الأمريكية صباح الإثنين.

ووصفت الصحفية الأمريكية نورا دونيل، التي أجرت الحوار معه في الرياض، قبل أيام، الأمير السعودي بأنه أقوى قائد عربي على مدى جيل كامل.

يذكر أن المقابلة التلفزيونية بثت عبر برنامج "في 60 دقيقة"، وذلك قبيل وصول الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس دونالد ترمب غدا الثلاثاء 20 مارس

وفيما يلى نرصد أهم النقاط التي تطرق إليها ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان:

1- أسامة بن لادن

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن زعيم تنظيم القاعدة السابق، أسامة بن لادن، خطط لإحداث شرخًا بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، وذلك من خلال هجمات 11 سبتمبر عام 2001، مضيفًا أن بن لادن جند 15 سعودياً وكان هدفه واضح ووفقاً لوثائق وكالة المخابرات المركزية والتحقيق في الكونغرس فإنه كان يريد أن يصنع انشقاقاً بين الشرق والغرب وبين السعودية وأمريكا.

في الوقت نفسه، أشار إلى أن المملكة العربية السعودية نجحت خلال السنوات الأخيرة في معالجة الانشقاق الذي خلقه بن لادن بين الرياض وواشنطن.

2- المملكة في الماضي

وأوضح ولي العهد السعودي أن المملكة العربية السعودية الحقيقية الآن هي ليست السعودية خلال 40 عاما الأخيرة، بل السعودية في الخمسينيات والستينيات، قائلا: "قبل عام 1979 كنا نعيش حياة طبيعية وكانت النساء يقدن السيارات".

وأضاف بن سلمان: "أطلب من المشاهدين استخدام هواتفهم الذكية لمعرفة ذلك.. ويمكنهم البحث في جوجل عن السعودية في السبعينيات والستينات، وسوف يرون السعودية الحقيقية بسهولة في الصور".

وتابع: "لدينا جيل شاب ووفرنا له ما يلزم من صحة وتعليم، ولم نعان من أزمة مالية وإنما كنا نسير تجاهها".

ونوه قائلًا: "كنا نعيش حياة طبيعية جدا مثل بقية دول الخليج، كانت النساء تقود السيارات.. كان هناك دور السينما في المملكة، والنساء يعملن في كل مكان.. كنا مجرد أشخاص عاديين يتطورون مثل أي بلد آخر في العالم حتى أحداث 1979".

3- الاصلاحات الاجتماعية

وبخصوص المرأة السعودية، أكد ولي العهد أنه "ليس هناك فرق بين المرأة والرجل، مشيراً إلى أن "قوانين الشريعة واضحة، فليس هناك نصّ يوجب المرأة لبس العباءة السوداء".

وقال: "السعوديات لديهن حقوق جديدة، ويمكنهن بدء التجارة والانضمام للجيش وحضور الحفلات والأحداث الرياضية، وفي يونيو سيكون بمقدورهن الجلوس خلف مقود السيارة، والتحدي الأكبر والأول الذي يواجهنا هو أن يؤمن الناس بما نقوم به".

وخلال المقابلة، كشف ولي العهد السعودي أن المملكة ستطرح قريبًا قانونًا لمساواة راتب المرأة بالرجل، مشيرًا إلى أن المملكة قطعت شوطًا كبيرًا في حقوق المرأة، لافتًا إلى أنه يوجد الكثير من التحدي، قائلا: أعتقد أن التحدي الكبير الأول الذي يواجهنا هو أن يؤمن الناس بما نقوم به.

وفي ما يتعلق بالسعوديين وإقبالهم على مواقع التواصل، ذكر: "لطالما كان السعوديون مقبلين على مواقع التواصل ومنفتحين على كافة أنواع التكنولوجيا، ولا يمكنني أن أدعي أنني السبب في ذلك".

4- حملة مكافحة الفساد

كما تطرق ولى العهد السعودي إلى الأمير محمد بن سلمان إلى حملة مكافحة الفساد، التي يقودها في المملكة العربية السعودية، مبينًا أنها جاءت لمعاقبة الفاسدين وإرسال إشارة واضحة بأن كل من ينخرط في صفقات فاسدة سيواجه القانون.

وأعلن ابن سلمان أن المبلغ الذي تم استعادته تجاوز 100 مليار دولار، مؤكدا أن الهدف الحقيقي ليس الحصول على المال.

وشدد على أن ما تم من توقيفات كان ضرورياً، قائلاً: "ما قمنا به كان ضرورياً ويتطابق مع القوانين".

5- إيران

واتهم محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، إيران بايواء عناصر من تنظيم القاعدة، مؤكدًا أن الفكر الإيراني تسلل إلى أجزاء كبيرة من اليمن، كما أشار إلى أن ميليشيات الحوثيين في اليمن هددت حدود السعودية، واستغلوا المساعدات التى تصل لليمن لصالحهم.

وشن ابن سلمان هجومًا حادًا على النظام الإيراني، قائلًا: "إن خامنئي يريد التوسع.. يريد إنشاء مشروع خاص به في الشرق الأوسط يشبه إلى حد كبير هتلر الذي أراد التوسع في ذلك الوقت".

وتابع: "العديد من الدول حول العالم وفي أوروبا لم تدرك مدى خطورة هتلر حتى حدث ما حدث. لا أريد أن أرى نفس الأحداث التي تحدث في الشرق الأوسط".

وشدد على أن "طهران ليست منافسة لبلاده، فجيشها ليس من بين الجيوش الخمسة الأوائل في العالم الإسلامي، كما أن الاقتصاد السعودي أكبر من الاقتصاد الإيراني"، متابعًا: "إيران بعيدة عن أن تكون مساوية للسعودية".

6- القنبلة النووية

وأكد ولي العهد السعودي أن بلاده ستطور قنبلة نووية إذا فعلت إيران ذلك، وفي أسرع وقت ممكن، مضيفا "السعودية لا تريد الحصول على أي قنبلة نووية، ولكن من دون شك إذا طورت إيران قنبلة نووية، فسوف نتبعها".

وأضاف ابن سلمان إلى أن السعودية هي أقدم حليف للولايات المتحدة في الشرق الأوسط قبل أي دولة أخرى، مضيفاً "العلاقات بين الرياض وواشنطن تاريخية تعود إلى ما يقرب من 80 عاماً".

7- الاخوان المسلمون

من جانب أخر، تعهد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالقضاء الكامل على ما تبقى من "فكر عناصر جماعة الاخوان المسلمين الذي غزا المدارس السعودية".

وقال بن سلمان: إن "المدارس السعودية تعرضت لغزو من عناصر لجماعة الاخوان المسلمين، ولا يزال البعض منهم موجودا، ولكن في القريب العاجل سيتم القضاء عليهم نهائيا".

وردا على سؤال مقدمة البرنامج، نورا اودونيل، بشأن القضاء على التشدد في النظام التعليمي، أجاب بن سلمان قائلا "بالطبع سنقضي على التشدد، فلا توجد دولة في العالم تقبل تعرض نظامها التعليمي لغزو من أي جماعة متطرفة".

وأكد الأمير محمد بن سلمان أن بلاده "ستقدم للعالم ما تبذله من مساع حثيثة لمواجهة التطرف" مضيفا أنه "بعد عام 1979 كنا ضحايا لبعض الممارسات الدينية، وبخاصة جيلي الحالي".

8- العرش

وسألت مقدمة البرنامج، نورا دونيل، الأمير محمد بن سلمان: "أنه لا يزال في الـ 32 من عمره وهو الآن ولياً للعهد، ما يعني أنه قد يحكم المملكة لاحقاً لمدة 50 عاماً أو أكثر"؟

وأجاب ولي العهد السعودي بابتسامة مؤكداً أن الله القدير وحده الذي يتحكم بالأعمار، فهو وحده العليم بما إذا كان الانسان سيعيش لمدة 50 عاماً أم لا.

وقال ابن سلمان" إذا جرت الأمور كما هو متوقع، فلربما يحصل هذا".

ورداً على سؤال حول ما إذا كان شيء قد يمنعه من متابعة مسيرته الإصلاحية التي أطلقها، قال:" وحده الموت سيوقفني"!

9- انتهاكات حقوق الانسان

وحول انتهاكات حقوق الإنسان داخل البلاد، بين ولي العهد أن المملكة العربية السعودية تؤمن بالعديد من مبادئ حقوق الإنسان، لكن المعايير السعودية في النهاية ليست هي نفس المعايير الأمريكية.

واستدرك قائلًا: "لا أريد أن أقول أنه ليس لدينا قصورًا في المعايير الخاصة بنا، بالتأكيد لدينا، لكن بطبيعة الحال، نحن نعمل على إصلاح هذه العيوب".

10- حياته الشخصية

وعن التقارير التي تحدثت مؤخرًا عن شرائه يختاً وقصور، أوضح ولي العهد أن حياته الشخصية شيء يود الاحتفاظ بها لنفسه ولا يحاول لفت الانتباه إليها، قائلا: إذا أرادت بعض الصحف أن تشرح شيئا عن ذلك، فالأمر متروك لهم.

وأضاف: "أنا رجل غني ولست فقيراً ولست مانديلا أو غاندي، أنا من عائلة مالكة تواجدت منذ مئات السنوات قبل قيام السعودية، ونملك مساحة أرض كبيرة وحياتي الخاصة بقيت على حالها قبل 10 أو 20 عاماً وأصرف 51% من دخلي على الناس و49% على نفسي".