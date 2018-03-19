ترامب يسعى لتطبيق عقوبة الإعدام على تجار المخدرات

واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن بعض تجار المخدرات يجب أن تصدر بحقهم عقوبة الإعدام، وذلك في إطار خطة جديدة لمحاربة أزمة الأفيون الأمريكية والتي من المقرر الاعلان عنها اليوم الاثنين.

وصرح مسؤول بارز في البيت الأبيض للصحفيين يوم الأحد بأن وزارة العدل ستسعى إلى فرض العقوبة "عندما يكون ذلك مناسبًا بموجب القانون الحالي" ولكنها لم تقدم أمثلة ملموسة.

ومع ذلك ، سيطلب ترامب من مجلس الشيوخ ومجلس النواب خفض كمية العقاقير المباعة التي تؤدي إلى فرض الحد الأدنى من العقوبات الإلزامية على الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات بشكل خاص.

وسيعلن ترامب عن الخطة في ولاية نيوهامشاير، الولاية التي تأثرت بشكل خاص من أزمة الافيون، التي دمرت الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة.

وتسببت المواد الأفيونية، بما في ذلك كارفينتانيل والهيروين، في مقتل 42 ألف شخص في البلاد خلال عام 2016، كما أن الجرعات الزائدة من هذه العقاقير هي السبب الأكثر شيوعًا للوفاة تحت سن الخمسين في البلاد.

وستشمل الخطة الجديدة الجهود المبذولة لتقليص كمية المسكنات الموضعية الأفيونية المقررة بمقدار الثلث في غضون ثلاث سنوات وتحسين رعاية ومعاملة المدمنين.

كما سيتم إطلاق حملة وطنية لتثقيف الناس حول مخاطر إساءة استخدام المواد الأفيونية.

ودعا ترامب مراراً وتكراراً إلى فرض عقوبة الإعدام على تجار المخدرات، وكان آخرها في اجتماع حاشد هذا الشهر في بنسلفانيا، حيث قال إن بعض التجار "يقتلون آلاف الأشخاص خلال حياتهم".

وأثنى ترامب على الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي لشنه حربا على المخدرات التي قتل خلالها آلاف الأشخاص، وقال إنه قام "بعمل لا يصدق بشأن مشكلة المخدرات".