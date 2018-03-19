بالصور.. أفغاني يطلق على ابنه "ترامب" فيواجه تهديدات بالقتل

تلقى المواطن الأفغاني سيد أسد الله بويا وزوجته تهديدات على مواقع التواصل الاجتماعي، وصلت حد الطرد من الحي الذي يقيمان فيه والقتل، بعد إصرار الأب على تسمية ابنه الثالث على اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب "أسوشيتد برس".

واعتبر الأب البالغ من العمر 28 عامًا أنه أصرَّ على تسمية ابنه بـ"دونالد ترامب"، أملًا في أن يسير ابنه على نهج رجل الأعمال الأمريكي ترامب، ويلقى حظًا في الحياة مثله.

وفي حوارٍ مع الوكالة الأمريكية، أضاف أسد الله بويا، الذي يعمل مدرسًا في إحدى المدارس الأفغانية: "لم ينتشر أمر تسمية طفلنا الثالث إلا بعد نشر وثيقة ميلاده على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ عندئذٍ انتقل رفض الأب والأم للتسمية إلى الجيران، وتردد اتهامنا على كل لسانٍ بأننا موالون للولايات المتحدة، ووصل الأمر إلى التهديد بقتلنا أو طردنا من الحي الذي نقيم فيه، وهو الموقف الذي تبناه في السابق أبي وأمي، حينما قررا طردنا أنا وزوجتي وأطفالي الثلاثة من منزل العائلة، ولم يكن أمامي سوى استئجار منزلٍ مقابل 30 دولارًا شهريًا".

الأكثر من ذلك، بحسب المواطن الأفغاني، أن كل من عرف قصته اتهمه بالغرابة في الحصول على حق اللجوء إلى الولايات المتحدة عبر تلك الحيلة، لكنه أكد للوكالة الأمريكية أنه لن يترك وطنه ولن يلجأ إلى أي مكانٍ في العالم، كما أنه لن يتنازل أيضًا عن تسمية ابنه بـ"دونالد ترامب".