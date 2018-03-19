"ابن سلمان": كنا أشخاص عاديين في السبعينات.. والسعوديات يقدن السيارات

لقاهرة- مصراوي:

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، أن أكبر التحديات التي تواجه مشروعه أن يؤمن الناس بما يفعل، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية الحقيقية هي ليست السعودية خلال 40 عاما الأخيرة، بل السعودية في الخمسينيات والستينيات، قائلا: "قبل عام 1979 كنا نعيش حياة طبيعية وكانت النساء يقدن السيارات".

وأضاف بن سلمان في مقابلة تفلزيونية على قناة (سي بي اس) الأميركية أذيعت الإثنين: "أطلب من المشاهدين استخدام هواتفهم الذكية لمعرفة ذلك.. ويمكنهم البحث في جوجل عن السعودية في السبعينيات والستينات، وسوف يرون السعودية الحقيقية بسهولة في الصور".

وتابع: "لدينا جيل شاب ووفرنا له ما يلزم من صحة وتعليم، ولم نعان من أزمة مالية وإنما كنا نسير تجاهها".

وأوضح ولي العهد: "كنا نعيش حياة طبيعية جدا مثل بقية دول الخليج، كانت النساء تقود السيارات.. كان هناك دور السينما في المملكة، والنساء يعملن في كل مكان.. كنا مجرد أشخاص عاديين يتطورون مثل أي بلد آخر في العالم حتى أحداث 1979".​