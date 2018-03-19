"بن سلمان": زعيم القاعدة خطط لإحداث شرخ بين السعودية وأمريكا

القاهرة - (مصراوى):

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الإثنين، إن زعيم تنظيم القاعدة السابق، أسامة بن لادن، خطط لإحداث شرخًا بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، وذلك من خلال هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001.

وأضاف ولي العهد السعودي، في مقابلة تفلزيونية على قناة (سي بي أس) الأميركية، أن أسامة بن لادن جند 15 سعودياً وكان هدفه واضح ووفقاً لوثائق وكالة المخابرات المركزية والتحقيق في الكونغرس فإنه كان يريد أن يصنع انشقاقاً بين الشرق والغرب وبين السعودية وأمريكا.

وتابع قائلًا: "لقد نجحنا كثيراً خلال السنوات الأخيرة في معالجة الانشقاق الذي خلقه بن لادن في الغرب".