بوتين يفوز بولاية رئاسية رابعة

(بي بي سي):

فاز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بولاية رئاسية رابعة بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

وقالت المفوضية المركزية للانتخابات إن بوتين حصل على 76 في المئة من أصوات الناخبين بعد فرز معظم الأصوات.

ومُنِع المعارض الروسي أليكسي نافالني من الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية بعد إدانته بتهمة الاختلاس وهي التهمة التي يقول عنها نافالني إنها "ملفقة".

"اعتراف بالإنجازات"

وقال بوتين في خطاب النصر أمام حشد من أنصاره في موسكو إن الناخبين "اعترفوا بالإنجازات التي حققت خلال السنوات القليلة الماضية".

وضحك بوتين عندما سئل عما إذا كان سيترشح مجددا بعد انتهاء الولاية الجديدة في عام 2024 وقال موجها حديثه لأحد الصحفيين "ما تقوله مضحكا، هل تظن أنني سأبقى في السلطة حتى أبلغ مئة عام، الإجابة لا".

وجاء فوز بوتين، الذي كان متوقعا على نطاق واسع، بنسبة أعلى من تلك التي حصل عليها في انتخابات 2012 التي فاز فيها بنسبة 64 في المئة.

ويحق لنحو 110 ملايين روسي التصويت في الانتخابات.

وكانت حملته الانتخابية تأمل في مشاركة أوسع لكن استطلاع الرأي الرسمي أشار إلى أن نسبة المشاركة بلغت نحو 63.7 في المئة.

وحصل المليونير بافل غرودينين، أقرب منافسي بوتين، على 12 في المئة من أصوات الناخبين. كما حصل المرشح القومي فلاديمير جيرنوفسكي على 6 المئة، بينما حققت كسينيا سوبشاك، مقدمة برامج تلفزيون الواقع على 2 في المئة.

ووصفت حملة بوتين النتائج بأنها "نصر رائع".

وقالت متحدثة باسم الحملة "الأرقام تتحدث عن نفسها. هي بمثابة التفويض الذي يحتاجه بوتين لاتخاذ قرارات مستقبلية. فهو لديه الكثير من القرارات من هذا النوع".

وأظهرت تسجيلات من مراكز الاقتراع في عدد من البلدات والمدن الروسية وقوع مخالفات مثل مقاطع مصورة لمسؤولين وهم يملأون الصناديق بأوراق اقتراع.