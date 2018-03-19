كيف رد "بوتين" على سؤال حول قرار ترشحه لفترة رئاسة أخرى عام 2024؟

القاهرة - (مصراوى):

سخر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من سؤال أحد الصحفيين حول امكانية ترشحه لفترة رئاسية أخرى عام 2024، واصفًا السؤال بـ"المضحك".

ورد بوتين على الصحفي الذي سأله هذا السؤال قائلا "دعنا نحسبها. هل تعتقد أنني سأظل في السلطة حتى أبلغ من العمر مئة عام؟، لا"، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وجاءت تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء احتفاله من فوق منصة قبالة الميدان الأحمر في موسكو وأمام حشد من أنصاره بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وأعيد انتخاب بوتين بأغلبية ساحقة الأحد في تمديد لحكمه لأكبر دولة في العالم من حيث المساحة لمدة ستة أعوام أخرى في وقت تتخذ فيه العلاقات مع الغرب مساراً معادياً.

وبشأن احتمالات إجراء تعديلات دستورية، أضاف بوتين: "حتى اللحظة، ليس لدي أي خطة للإصلاح الدستوري، وأي تغيرات في الحكومة ستتم بعد التنصيب الرسمي".

وينص الدستور الروسي الحالي، الذي تم تعديله عام 2008، على أن فترة الرئاسة 6 سنوات، ويحظر على الرئيس الترشح لأكثر من فترتين متتابعتين.

وكان تعهد بوتين، في يوليو الماضي، بعدم تعديل الدستور، للسماح له بالترشح لأكثر من فترتين متتابعتين أو لعدد غير محدود من الفترات.