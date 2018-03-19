مسئول بحريني: مصر لها مكانة خاصة.. ونتطلع للاستفادة من تجاربها الناجحة

المنامة- أ ش أ:

قال الدكتور محمد علي بهزاد الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني بمملكة البحرين إن لجمهورية مصر العربية مكانة خاصة لدى مملكة البحرين قيادة وشعبا، ونتطلع للاستفادة دائما من التجارب الناجحة فيها.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن ذلك جاء خلال لقاء الدكتور محمد علي بهزاد مع السفيرة المصرية لدى البحرين سهى إبراهيم محمد رفعت الفار، وذلك في إطار حرص المركز على تعزيز أواصر العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين ، حيث تم خلال اللقاء بحث واستعراض مجالات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني البحريني: "إننا نحرص دائما على أن نبحث مجالات التعاون مع مختلف الخبرات والاطلاع على أحدث مشاريع الاتصال الرسمي عربياً ودولياً بما يساعدنا في تحقيق الأهداف التي نتطلع للوصول إليها".

وأشاد بما وصلت إليه العلاقات البحرينية المصرية في مجال الاتصال، مؤكدا أن المطلوب في ظل التحديات التي تواجه المنطقة هو تكثيف الجهود لما فيه خير وصالح شعوب المنطقة والعمل بيد واحدة كصوت عربي موحد يصد أي محاولات لاستهداف أمن واستقرار شعوبنا.

وأشار إلى أن مركز الاتصال الوطني يتولّى مسؤولية التواصل مع وسائل الإعلام محلياً وإقليمياً ودولياً ضمن شبكة فعّالة تضمن استمرارية التنسيق الدائم، والتواصل الاستراتيجي البنّاء بين المؤسسات المختلفة والجهات الحكومية، إضافة إلى تعريف الرأي العام المحلي والعالمي بالإنجازات التنموية والحضارية الشاملة والمتواصلة التي تشهدها مملكة البحرين.

من جهتها، عبّرت السفيرة سهى ابراهيم عن بالغ سعادتها بزيارة مركز الاتصال الوطني، مؤكّدة أن زيارتها لهذا المركز تأتي تأكيداً على رسوخ العلاقة الثنائية التي تربط بلادها بمملكة البحرين ، ووحدة رؤية قيادة البلدين الشقيقين اتجاه ما تشهده المنطقة والعالم من تطورات وتحديات، إضافة للاطلاع على آلية عمل مركز الاتصال الوطني ودوره الاستراتيجي في توحيد الخطاب الإعلامي الحكومي.