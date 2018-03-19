أهم التصريحات في 24 ساعة: اتهامات لـ "بوتين" بإجبار مواطنين للتصويت له

إعداد - هشام عبد الخالق:

قدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الشكر للناخبين لإعادة انتخابه لولاية رابعة، وقال الرئيس السوري بشار الأسد، إن قواته تقاتل الإرهاب نيابة عن العالم وليس معركة سوريا فحسب، وأكد وزير الدولة الإماراتي لشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، أن قطر دعمت ومولت الجماعات الإرهابية، والتي تشمل حزب الله والحشد الشعبي، وجبهة النصرة.