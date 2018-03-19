برلمان الصين يتجه لانتخاب مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي

بكين (د ب أ)

يعتزم البرلمان الصيني، انتخاب أعضاء مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، في إطار عملية اختيار فريق سيساند سياسات الرئيس شي جين بينج، ويحكم السيطرة على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ومن المتوقع أن يصبح ليو هي، المستشار الاقتصادي الموثوق لشي، نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وبهدوء، ساعد ليو، الذي كان زميلا لشي في المرحلة الإعدادية، في وضع السياسات، لكنه تصدر الواجهة الشهر الماضي عندما سافر إلى واشنطن في محاولة لعدم تصعيد توترات تجارية بين البلدين.

ومن المتوقع أن يتولى ليو بعض المهام الإشرافية لرئيس الوزراء لي كيشيانج في مجال الاقتصاد.

وقضى لي، الذي تم انتخابه اليوم الأحد لفترة ثانية، تكليفه الأول في ظل شي بعدما نصب الرئيس نفسه مسؤولا عن مختلف اللجان الاقتصادية واستأثر بالسلطة بعيدا عن لي ومجلس الدولة.

وسيتم إعادة تشكيل الموالين الآخرين لشي من بين وزراء غدا الاثنين. وسيكون من ضمن أولئك الذين انتخبهم البرلمان بشكل روتيني فريق أقوى للسياسة الخارجية، قادر على تنفيذ خطط بكين في تعزيز أهميتها العالمية.

وانتخب البرلمان يوم السبت أحد أكثر الحلفاء المقربين لشي نائبا للرئيس. ويقول مراقبون إن وانج شيشان، الرئيس السابق لجهاز مكافحة الكسب غير المشروع، سيكون مسؤولا الآن عن العلاقات الصينية الأمريكية..

وينظر إلى شي على نطاق واسع بأنه الزعيم الصيني الأكثر قوة منذ مؤسس دولة الصين الشيوعية ماو تسي تونج. وقد تم انتخابه بالإجماع لولاية ثانية يوم السبت بعد أسبوع من إلغاء الجمعية التشريعية القيود على الفترات الرئاسية لتفتح الطريق فعليا له بأن يظل في الحكم مدى الحياة.