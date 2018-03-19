ديمقراطيون وجمهوريون يرفضون وقف التحقيق في التدخل الروسي بالانتخابات

واشنطن (د ب أ)

قال أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة، اليوم الأحد، إن وقف التحقيق في تدخل روسيا المزعوم بالانتخابات الأمريكية الأخيرة، بشكل دائم سيكون بمثابة تخطي "خط أحمر"، وذلك بعد سيل من الرسائل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تهاجم التحقيق في صلات حملته بروسيا.

وبعد أن دعا محامي ترامب، أمس السبت، وزارة العدل إلى وقف التحقيق الموسع الذي تم إسناده إلى المحامي الخاص روبرت مولر، قال ترامب عبر تويتر إن هذا الجهد "ما كان يجب أن يبدأ".

وقال ترامب، اليوم الأحد، إن التحقيق ذو تحيز حزبي وغير عادل، وهاجم قادة مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) الذين أقالهم، مشيرًا إلى أن مذكراتهم الخاصة بالاجتماعات معه - التي توثق ما يمكن أن تكون محاولات غير مشروعة من جانبه لعرقلة العدالة - هي "مذكرات مزيفة".

وقال عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك ، تشاك شومر ، زعيم فصيل الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ ، إن ما يقوم به ترامب هو "بالونات اختبار لعرقلة تحقيق مولر".

وحث شومر الجمهوريين المحافظين في الكونجرس على التأكد من استمرار التحقيق الخارجي لوزارة العدل في التدخل بالانتخابات الروسية.

وقال شومر: "على زملائنا الجمهوريين ، وخاصة القيادة ، التزام تجاه بلدنا بالوقوف الآن والتأكد من أن إقالة مولر هي خط أحمر لديمقراطيتنا لا يمكن تجاوزه".

وذكر عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا، جيف فليك، وهو جمهوري، إنه يأمل في أن يحمي أعضاء المجلس الجمهوريين هذا التحقيق.

وأضاف فليك أن البيت الأبيض يسعى نحو الإطاحة بمولر.