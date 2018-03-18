بالصور والفيديو - بعد فوز بوتين.. هل زُورت الانتخابات الروسية؟

كتبت- هدى الشيمي:

قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن هناك مقاطع فيديو متداولة تُظهر حدوث تلاعبًا كبيرًا في لجان الاقتراع في روسيا، بعد فوز فلاديمير بوتين بفترة رئاسية رابعة.

حصل بوتين على 73.9% من أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية الروسية وفقا لبيانات Exit-poll، بينما كشفت معطيات اللجنة المركزية للانتخابات، عن حصوله على 72.2 % بعد فرز 23 % من بطاقات الاقتراع، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وذكرت الصحيفة البريطانية، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، أن مسؤولة انتخابية تضع استمارات تصويت مُعبأة في صناديق الاقتراع، وبعد فترة وجيزة قامت مسؤولة أخرى بنفس الشيء، في لجنة انتخابية في ضاحية ليوبارتسي في العاصمة الروسية موسكو.

والتطقت كاميرات المراقبة صور للمسؤولين الروس، الذي من المفترض أنهم يعملون على نزاهة الانتخابات.

وبلغ عدد المراكز الانتخابية في عموم روسيا نحو 97 ألف مركزًا، فيما يبلغ مجملها في موسكو وحدها 3620 مركزاً.

وفي لجنة انتخابية أخرى في داغستان، شوهد رجل يضع استمارات تصويت مُعبأة في صناديق الاقتراع، بينما تقف امرأة مسؤولة في الانتخابات بجانبه لمراقبة الأجواء وضمان عدم كشف الأمر، وفي مركز اقتراع آخر في نفس المنطقة، اختلق مجموعة من المصارعين ضجة لعرقلة المراقبين، بينما قام رجل بوضع استمارات تصويت في صناديق الاقتراع، بحسب ما نقلته الصحيفة عن مراقبين دوليين وناخبين اخرين.

يُشار، إلى أن أكثر من مليون ناخب في جمهورية داغستان، أدلوا بأًصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وقالت عضوة في لجنة الانتخابات في داغستان، زاريبات صلاح بكوفا لوكالة "سبوتنيك" الروسية إن "نسبة المصوتين في الانتخابات الرئاسية الروسية بلغت 72.04% حتى 18.00 بتوقيت موسكو، وهذا ما يقرب من 1.178 مليون ناخب".

"اتهامات المعارضة"

وزعم معارضو بوتين أن هناك ناخبين أجبروا على الذهاب إلى مراكز الاقتراع، بعد تعرضهم للتهديد والاضطهاد، من أجل ضمان فوزه بالرئاسة بنسبة عالية من الأصوات، بحسب ما نقلته وكالة رويترز الإخبارية.

ونقلت رويترز عن إيفان زدانوف، أحد مساعدي زعيم المعارضة أليكسي نافالني، والذي مُنع من المشاركة في السباق الانتخابي، أن مؤيديه الذين يراقبون العملية الانتخابية أكدوا تعرض بعض الأشخاص للانتهاكات في مراكز الاقتراع من قبل العاملين فيها.

وقال زدانوف إن بعض المنظمات أرسلت حافلات مليئة بالأشخاص إلى لجان الاقتراع، وأجبرت المواطنين على المشاركة في الانتخابات ومنح أصواتهم لبوتين.

وقال مراسلو رويترز في مراكز الاقتراع الروسية، إن العديد من الناخبين أخبروهم أنهم تلقوا تعليمات من رؤساهم في العمل بالذهاب إلى اللجان الانتخابية ومنح أصواتهم لبوتين، وطلبوا منهم التقاط صورة لأنفسهم وهم يدلون بأصواتهم حتى يتأكدوا من امتثالهم للأوامر.

"فوز كاسح"

ووجه بوتين الشكر لجميع ناخبيه، ودعا إلى ضرورة الحفاظ على وحدة روسيا، في الكلمة التي ألقاها عقب إعلان فوزه، الذي اعتبرته وسائل الإعلام الغربية "فوزًا كاسحًا".

وقال بوتين، في كلمة ألقاها خلال تجمع كبير خاص الذي أقيم مساء اليوم: "أود أن أوجه إلى كل من اجتمع اليوم هنا في موسكو ولجميع أنصارنا على أراضي بلادنا الكبيرة برمتها، شكرا جزيلا لكم على هذه النتيجة".

يُذكر أن بوتين نفسه 7 مرشحين آخرين وهم حسب الترتيب الأبجدي: سيرجي بابورين عن "الاتحاد الشعبي الروسي"، ورجل الأعمال بافل غرودينين عن الحزب الشيوعي الروسي، والقومي فلاديمير جيرينوفسكي عن الحزب "الليبرالي الديمقراطي الروسي"، والمرشحة الليبرالية كسينيا سوبتشاك عن حزب "المبادرة المدنية"، ومكسيم سورايكين عن "شيوعيي روسيا"، ومفوض حقوق رجال الأعمال في روسيا بوريس تيتوف عن "حزب النمو"، وغريغوري يافلينسكي عن حزب "يابلوكو" الليبرالي.