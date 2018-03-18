بعد فوزه بالانتخابات الروسية.. بوتين للروس: "أنا عضو بفريقكم"
موسكو (د ب أ)
قدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الشكر للناخبين لإعادة انتخابه لولاية رابعة وذلك في كلمة له بوسط العاصمة موسكو.
وقال بوتين: "أنا عضو في فريقكم" وذلك في ساحة منتزه خارج مبنى الكرملين بقليل، أمام حشد من أنصاره الذين لوح الكثير منهم بالأعلام الروسية.
وقال بوتين في كلمة متلفزة: "لدينا فريق قوي مثل ذلك. قوي بالملايين. أشكركم"، مضيفا أن حكومته ستعمل على تحسين معيشة كل مواطن روسي.
ودفع بوتين الحشود لترديد: "روسيا، روسيا".
كانت اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا، قد ذكرت، مساء اليوم الأحد، أن النتائج الأولية الرسمية للانتخابات الرئاسية الروسية تشير إلى فوز بوتين بـ 22ر74% من الأصوات.
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