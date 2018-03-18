بعد فرز 40% من الأصوات.. بوتين يقترب من الولاية الرابعة
موسكو- (د ب أ):
ذكرت اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا، مساء اليوم الأحد، أن الرئيس المنتهية ولايته فلاديمير بوتين فاز بنسبة 22ر74% من أصوات الناخبين.
وأضافت اللجنة أن تلك النتيجة جاءت بعد فرز 01ر40% من بطاقات الاقتراع، حسبما أفادت وكالة تاس الروسية للأنباء.
وبحسب اللجنة، جاء منافس بوتين، بافال جرودينين في المركز الثاني بـ 03ر14% من الأصوات، ثم فلاديمير جيرينوفسكي في المركز الثالث بـ51ر6%.
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