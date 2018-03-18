الداخلية الروسية: لا انتهاكات مؤثرة على الانتخابات.. والتصدي لهجمات إلكترونية

مصراوي

صرحت وزارة الداخلية الروسية، أنها لم تسجل أية انتهاكات قد تؤثر على نتائج الانتخابات الرئاسية في روسيا، وفقًا لبيان نشره موقع الوزارة، اليوم ونقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

وأوضح البيان، أن أجهزة الأمن الداخلي لم تسجل، حتى وقت إغلاق مراكز الاقتراع، أي انتهاكات قد تؤثر على مسار ونتائج الانتخابات الرئاسية.

وأشارت الداخلية إلى أن حوالي 275 ألف من العاملين في أجهزة الأمن الداخلي بالتعاون مع زملائهم من الأجهزة الحكومية الأخرى وأعضاء اللجان الانتخابية، وممثلين من الجماهير، عملوا سويًا على تطبيق القانون في مراكز الاقتراع.

ولفت البيان، أنه تم منح الفرصة لجميع العاملين في أجهزة الأمن الداخلي للوفاء بالواجب المدني والمشاركة في التصويت.

من جانب آخر، أعلن رئيس شركة الاتصالات الروسية "روس تيليكوم" ميخائيل أوسيفسكي، أن الشركة سجلت عشرات الهجمات السيبرانية على الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية واللجان الإقليمية، مشيرًا إلى أن الشركة كانت جاهزة، وتم التصدي لجميع تلك الهجمات.

وصرح المسؤول الإعلامي لمكتب حملة الرئيس فلاديمير بوتين الانتخابية، أندريه كوندراشوف، أن الانتهاكات التي تخللت الانتخابات هامشية ولا تؤثر على النتيجة.

وبحسب استطلاع رأي المشاركين في الانتخابات فقد حصل بوتين على 76.3% من أصوات المقترعين، وحل مرشح الحزب الشيوعي بافل غرودينين، ثانيًا بـ11.9% من الأصوات.

وأغلقت منذ قليل آخر المراكز الانتخابية الرئاسية في منطقة كاليننجراد بأقصى الغرب الروسي، وانتهت بذلك عملية التصويت في عموم روسيا.

ويبلغ عدد المراكز الانتخابية في عموم روسيا نحو 97 ألف مركز، فيما يبلغ مجملها في موسكو 3620 مركز اقتراع.