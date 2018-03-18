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أكراد سوريا: الحرب مع تركيا تدخل "مرحلة جديدة" في عفرين

09:47 م الأحد 18 مارس 2018
أكراد سوريا: الحرب مع تركيا تدخل "مرحلة جديدة" في عفرين

قوات سوريا الديمقراطية

دمشق - (د ب أ):

قالت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" إن حرب أكراد سوريا مع القوات، التي تقودها تركيا، دخلت "مرحلة جديدة" في منطقة عفرين، وذلك بعد ساعات من أنباء عن سيطرة تركيا والقوات المتحالفة معها على المنطقة بشكل كامل.

وأضافت قسد في بيان: "إن حربنا ضد الاحتلال التركي والقوى المسلحة المسماة الجيش السوري الحر دخلت مرحلة جديدة، لتتحول من المواجهة المباشرة إلى تكتيكات الكر والفر".

واتهمت "قسد" تركيا في وقت سابق بتمويل داعش، قائلة: "تقوم الدولة التركية الداعشية و باستخدام مرتزقته في تغيير ديمغرافية منطقة عفرين وإسكان القوى التكفيرية وعوائلهم فيها".

وأضافت: "قامت أيضًا القوات التركية بقتل المئات من المدنيين الذين هربوا من بطش قصفهم وسياساتهم، فاليوم يقوم أردوغان بتطهير عرقي ويقوم بإبادة شعب بالكامل".

وأفادت أنباء بسيطرة الجيشين السوري الحر والتركي على مدينة عفرين اليوم بعد حوالي 55 يوما من انطلاق عملية غصن الزيتون لطرد مسلحي وحدات حماية الشعب الكردي من عفرين التي تسيطر عليها منذ مطلع عام 2012.

قوات سوريا الديمقراطية أكراد سوريا سوريا عفرين السورية تركيا

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